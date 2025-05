Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um Monza, que havia sido furtado na madrugada de quarta-feira, 14, foi recuperado no mesmo dia, só que no período noturno, por policiais militares em São Carlos.

O veículo estava em estado de abandono na rua Isak Faugen, no Antenor Garcia. Os PMs localizaram o proprietário, que seria um aposentado de 66 anos que, acompanhado da filha, foram até o local e encaminharam o carro até a CPJ para as deliberações de praxe e a consequente restituição do Monza ao dono.

