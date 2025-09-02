(16) 99963-6036
terça, 02 de setembro de 2025
Segurança

PM reforça patrulhamento na zona rural de São Carlos e encontra veterano da corporação

02 Set 2025 - 16h19Por Jéssica C.R.
PM reforça patrulhamento na zona rural de São Carlos e encontra veterano da corporação - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Militar intensificou nesta terça-feira (2) as ações de patrulhamento preventivo na zona rural de São Carlos, com o objetivo de reforçar a segurança contra roubos e furtos e ampliar a aproximação com os moradores da região.

Durante a operação, os policiais encontraram o sargento Centanim, veterano da corporação que atualmente reside em uma propriedade rural. O encontro foi marcado por respeito e reconhecimento ao trabalho prestado ao longo de décadas pelo militar, que agora acompanha de perto as atividades da PM no local onde vive.

De acordo com a corporação, o patrulhamento rural tem como foco a prevenção, a presença constante das viaturas e o contato direto com produtores e proprietários, fortalecendo a sensação de segurança e ampliando a troca de informações sobre a rotina das comunidades.

A Polícia Militar reforçou ainda seu compromisso de proteger todos os cidadãos, tanto da área urbana quanto da zona rural, destacando a importância da parceria com a população no combate à criminalidade

