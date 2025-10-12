Polícia Militar flagra procurado e encontra pistola na região central

Crédito: Maycon Maximino

Durante a madrugada deste domingo (12), a Polícia Militar prendeu um homem procurado pela Justiça e apreendeu uma pistola calibre .40 em uma ocorrência registrada na Rua Episcopal, região central de São Carlos.

De acordo com o boletim policial, a equipe foi acionada pelo COPOM por volta das 4h50 para atender a uma denúncia de disparo de arma de fogo. No local, os policiais avistaram um veículo Fiat Toro branco com quatro ocupantes. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos, porém, ao vistoriarem o interior do automóvel, os policiais localizaram uma pistola Taurus calibre .40, com duas munições intactas.

Ainda segundo a PM, foi constatado que um dos abordados possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. O homem foi detido e conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça.

