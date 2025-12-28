Polícia Militar evita tentativa de homicídio a faca e salva vítimas em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino



Uma ocorrência grave de violência doméstica mobilizou diversas equipes da Polícia Militar neste sábado (27) e terminou com a prisão de um homem de 28 anos, acusado de tentativa de homicídio, no município de São Carlos.



Segundo informações, os fatos tiveram início ainda pela manhã deste sábado, em um condomínio localizado na Rua Coronel Domingos Marinho de Azevedo, no Jardim Bicão, onde o autor participava de uma confraternização na área de lazer junto com sua esposa, uma mulher de 37 anos. Durante o evento, o indivíduo teria ingerido grande quantidade de bebida alcoólica e, em estado de embriaguez, iniciou uma discussão com a companheira.



Moradores que presenciaram a situação relataram que o autor agrediu a esposa com uma cabeçada e puxões de cabelo, sendo contido e retirado do local por outras pessoas do condomínio, que chegaram a bloquear sua entrada. No entanto, o homem retornou ao local pulando o muro da área da churrasqueira, passando a quebrar objetos e causar grande tumulto na área de lazer.



A Polícia Militar foi acionada duas vezes durante a tarde para atender a ocorrência. Em ambas, o agressor foi novamente retirado do condomínio por moradores. Após isso, ele se dirigiu até a casa de sua avó, localizada a alguns quarteirões do local, onde se apoderou de uma faca e retornou em frente ao condomínio, ameaçando as pessoas que o haviam expulsado.



Diante do risco, a vítima acionou seu irmão, de 44 anos, para ajudá-la. Ao chegar ao local, o irmão percebeu que o agressor estava armado. O autor então partiu em direção a ele com a faca. O homem entrou em seu veículo, um Fox preto, e tentou se afastar, sendo perseguido a pé pelo agressor.



Cerca de dois quarteirões à frente, já no bairro Boa Vista, o motorista se deparou com uma viatura da Polícia Militar que seguia para o atendimento, acionada pela terceira vez. Ele parou o veículo e informou que estava sendo perseguido pelo cunhado armado com uma faca.



Mesmo com a presença policial e ordens verbais para que largasse a arma, o agressor avançou contra o carro e tentou golpear o cunhado por três vezes, não obtendo êxito porque a vítima conseguiu se esquivar dentro do veículo. Diante da iminente ameaça, os policiais efetuaram dois disparos de arma de fogo para conter a ação e impedir que o crime fosse consumado.

Na sequência, outro policial utilizou uma arma de choque (taser), atingindo o agressor, que caiu ao solo e foi imobilizado e desarmado pela equipe.



O indivíduo foi detido e encaminhado à UPA, onde permaneceu em observação devido à queda sofrida durante a intervenção. Posteriormente, ele foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde a ocorrência foi registrada. As vítimas, a esposa e o irmão, também compareceram à delegacia para prestar depoimento.



A ação rápida e técnica da Polícia Militar de São Carlos, com atuação do cabo Miguel e do soldado Vinícius, foi fundamental para salvar as vítimas e evitar uma tragédia maior.

