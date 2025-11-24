(16) 99963-6036
segunda, 24 de novembro de 2025
Polícia Militar divulga balanço positivo da operação durante a TUSCA 2025

24 Nov 2025 - 17h20Por Da redação
O Comando do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (38º BPM/I) divulgou, nesta segunda-feira, o balanço oficial das ações realizadas durante a edição 2025 da TUSCA, tradicional torneio universitário que atrai milhares de participantes a São Carlos.

De acordo com o Tenente Coronel PM Cesar Alexandre Januário Alves Cardeal, comandante da unidade, o resultado da operação foi altamente positivo, mesmo diante da grandiosidade do evento. A Polícia Militar não registrou ocorrências de natureza grave, reforçando a eficiência das estratégias adotadas.

Os incidentes contabilizados restringiram-se a furtos de celulares dentro da arena TUSCA, mas, ainda assim, apresentaram queda significativa. Em comparação ao ano anterior, houve redução de aproximadamente 30% no número de aparelhos furtados, um indicador importante da efetividade do policiamento.

Segundo o comando da corporação, o desempenho favorável é fruto de um planejamento minucioso, aliado à atuação estratégica e integrada das equipes empregadas no policiamento ostensivo e preventivo. A operação garantiu segurança e tranquilidade ao público, permitindo que milhares de estudantes e visitantes aproveitassem o evento com diversão e responsabilidade.

