Polícia Militar dá dicas de segurança para o São Carlos Rodeio Fest

São Carlos se prepara para receber o São Carlos Rodeio Fest neste final de semana, um evento que promete muita música, alegria e diversão. Para que a festa seja segura do início ao fim, a Polícia Militar está no local e orienta o público com dicas importantes de segurança.

A principal atenção deve ser com pertences pessoais, especialmente o celular. Em meio à grande quantidade de pessoas, a recomendação é guardar o aparelho em um local seguro, evitando deixá-lo à mostra ou nas mãos. Ao tirar fotos ou gravar vídeos, redobre a atenção. A Polícia Militar também sugere que o público evite carregar dinheiro em espécie, dando preferência a pagamentos por Pix e cartão. Uma dica extra é desabilitar a função de pagamento por aproximação dos cartões de débito e crédito.

Outro ponto crucial é o consumo de bebida alcoólica. A Polícia Militar reforça a importância da segurança no trânsito: se beber, não dirija. Utilize aplicativos de transporte, táxis ou conte com um motorista da rodada para voltar para casa em segurança.

Pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença na sua segurança e na de todos. A Polícia Militar estará presente em toda a área do evento. Em caso de qualquer dúvida ou necessidade, procure a equipe mais próxima para receber ajuda.

