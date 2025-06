Polícia Militar captura procurado por estupro em São Carlos

Compartilhar no facebook

imagem ilustrativa abuso - Crédito: divulgação

A Polícia Militar capturou, nesta quarta-feira (25), um homem de 50 anos procurado pela Justiça por estupro de vulnerável, previsto no Art. 217A do Código Penal. A prisão ocorreu por volta das 10h, na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Vila Lutfalla, enquanto a equipe realizava patrulhamento de rotina.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial de São Carlos, os policiais reconheceram o homem quando passavam em frente ao estabelecimento comercial onde trabalha e realizaram a abordagem. A consulta ao sistema COPOM confirmou a existência de um mandado de prisão contra o suspeito.

O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem da Cadeia Pública de São Carlos e permanecerá à disposição da Justiça para audiência de custódia.

