Polícia Militar apreende moto furtada em Ribeirão Bonito

Crédito: Lourival Izaque

Policiais militares apreenderam uma motocicleta furtada na tarde desta quinta-feira (23), em Ribeirão Bonito.

De acordo com a PM, a equipe já tinha informações sobre uma motocicleta vermelha sem placa que circulava pela cidade. Durante diligências, os policiais localizaram o possível condutor em sua residência.

No local, o homem que não possui antecedentes criminais foi abordado e apresentou a motocicleta. Ao verificar o número do chassi, os militares constataram que o veículo era produto de furto.

O suspeito informou que teria adquirido a moto por meio de um “rolo” e ainda efetuado um pagamento de R$ 580 via Pix.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado ao plantão policial, onde vai responder por receptação culposa. Após o registro da ocorrência, foi liberado.

