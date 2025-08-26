(16) 99963-6036
terça, 26 de agosto de 2025
Segurança

Polícia Militar apreende drogas em operação no Jardim Icaraí, em Ibaté

24 Ago 2025 - 16h21Por Da redação
Na manhã deste domingo (24), durante patrulhamento pelo bairro Jardim Icaraí, em Ibaté, policiais militares apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes.

De acordo com a ocorrência, a equipe trafegava pela Rua Delfina Rossi quando avistou um indivíduo que, ao notar a aproximação da viatura, correu e entrou em uma residência abandonada. No quintal do imóvel, os policiais localizaram uma sacola contendo diversas drogas, mas o suspeito conseguiu fugir e não foi localizado.

Ao todo, foram apreendidos 1,8 kg de maconha, 330 g de crack, 320 g de haxixe, 131 g de ice e 253 g de skunk.

O material foi apresentado no Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde ficou apreendido. A Polícia Civil prossegue com as investigações para identificar e localizar o responsável pelos entorpecentes.

Últimas Notícias