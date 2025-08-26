Polícia Militar apreende drogas em operação no Jardim Icaraí, em Ibaté

Na manhã deste domingo (24), durante patrulhamento pelo bairro Jardim Icaraí, em Ibaté, policiais militares apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes.

De acordo com a ocorrência, a equipe trafegava pela Rua Delfina Rossi quando avistou um indivíduo que, ao notar a aproximação da viatura, correu e entrou em uma residência abandonada. No quintal do imóvel, os policiais localizaram uma sacola contendo diversas drogas, mas o suspeito conseguiu fugir e não foi localizado.

Ao todo, foram apreendidos 1,8 kg de maconha, 330 g de crack, 320 g de haxixe, 131 g de ice e 253 g de skunk.

O material foi apresentado no Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde ficou apreendido. A Polícia Civil prossegue com as investigações para identificar e localizar o responsável pelos entorpecentes.

Leia Também