Polícia Militar apreende caminhonete "dublê" em Ibaté

Caminhonete foi apreendida - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta terça-feira (1), a equipe de RPM (Rádio Patrulha com Motocicletas) da Polícia Militar apreendeu uma caminhonete com sinais de adulteração e queixa de furto registrada em 2023, na cidade de Ribeirão preto. Um homem de 39 anos foi detido.

A abordagem ocorreu no cruzamento da Rua Santa Iria com a Rua Domingos Cardoso, na região central. Os policiais patrulhavam a área quando avistaram o condutor saindo de uma vaga sem utilizar o cinto de segurança. Diante da infração, o veículo foi abordado.

Durante a vistoria, os policiais notaram diversos sinais de adulteração no chassi e em outros pontos da caminhonete. Após consulta, foi constatado que o veículo verdadeiro, com as mesmas características, está estacionado em uma garagem na cidade de Campinas. O veículo abordado consta com furto desde 2023.

Questionado, o condutor afirmou ter comprado o veículo de forma parcelada e alegou desconhecer sua procedência irregular.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da autoridade policial.

