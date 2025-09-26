Polícia Militar age rápido e recupera veículo roubado

Na manhã desta sexta-feira (26), a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio das equipes da 2ª Companhia do 37º BPM/I, deu uma pronta resposta a mais um grave crime ocorrido na região.

Um vigilante de obra relatou ter sido rendido por quatro homens armados na noite de quinta-feira (25), permanecendo refém até a madrugada, enquanto criminosos subtraíam veículos e galões de combustível do local. Entre os bens levados estavam dois caminhões basculantes e um automóvel Corsa Classic.

Com base nas informações prestadas pela vítima, as equipes intensificaram o patrulhamento, contando com o apoio do CGP II, reforço policial e monitoramento eletrônico da Concessionária Eixo SP e das câmeras municipais.

Durante as diligências, os policiais militares lograram êxito em localizar o veículo Corsa Classic escondido em meio a uma plantação de eucaliptos, garantindo a imediata restituição do bem ao seu proprietário, que agradeceu pessoalmente o empenho e a rápida ação da Polícia Militar.

Os demais veículos permanecem sob investigação, mas a pronta resposta já demonstra a eficiência do trabalho conjunto entre equipes de patrulhamento, monitoramento e apoio das forças de segurança.

Leia Também