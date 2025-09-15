GCM localiza drogas escondidas em sacola no Jardim Cruzado, em Ibaté

Na manhã desta segunda-feira (15), por volta das 10h20, durante patrulhamento preventivo pelo Jardim Cruzado, em Ibaté, a Guarda Municipal apreendeu porções de drogas que estavam escondidas em uma sacola plástica preta.

De acordo com o registro da ocorrência, a equipe passava pela Rua Benedito Barreto, próximo à praça do Parquinho, quando notou a presença de alguns indivíduos que, ao avistarem a viatura, dispersaram-se rapidamente, impedindo a abordagem.

Após vistoria na praça e imediações, os policiais seguiram até a Rua Borborema, onde, em frente ao nº 301, encontraram a sacola escondida sob canos de água e embaixo de veículos estacionados.

No interior foram localizados:

47 pinos de substância semelhante à cocaína (39 gramas);

36 pedras de substância semelhante ao crack (21 gramas).

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ibaté, onde a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.

