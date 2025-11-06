(16) 99963-6036
quinta, 06 de novembro de 2025
Segurança

Homem de 32 anos é encontrado sem vida em residência Jardim Nova Santa Paula

06 Nov 2025 - 08h50Por Da redação
Viatura do Samu e Polícia Militar - Viatura do Samu e Polícia Militar -

 

Um homem de 32 anos foi encontrado morto  na tarde desta quarta-feira (5) em uma residência localizada  no bairro Jardim Nova Santa Paula.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado deitado sobre a cama, sem sinais aparentes de violência, apresentando apenas um leve sangramento no nariz e vestígios de sangue sobre o lençol.

Policiais militares que atenderam a ocorrência preservaram o local até a chegada da Polícia Científica, que realizou perícia técnica no imóvel. O óbito foi constatado por uma médica do SAMU por volta das 18h25.

Segundo relato de familiares à Polícia Civil, o homem havia sido atendido no dia anterior em um hospital particular da cidade após um ataque de pânico.

O corpo foi removido pela funerária de plantão e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos, onde será realizado exame necroscópico para determinar a causa da morte. O caso foi registrado como morte suspeita no Plantão Policial e será encaminhado para investigação.

