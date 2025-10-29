Polícia investiga homem agredido e levado à força para clínica

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um casal, ela de 28 anos e ele de 32, procurou a Polícia Civil para registrar uma ocorrência de agressão, dano e constrangimento ilegal na noite de segunda-feira (27), em uma residência localizada na Estrada Municipal Rubens Fernando Monte Ribeiro, no Cidade Aracy II, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi surpreendido em casa pelo irmão — acompanhado de outros quatro indivíduos — todos do sexo masculino. O grupo teria chegado ao local durante a noite, e um deles estaria armado com uma faca. O irmão do homem, aparentado estar embriagado, alegava que pretendia levá-lo para uma internação.

Ainda segundo o relato das vítimas, os indivíduos danificaram pertences da casa e também a motocicleta do morador. Em seguida, o homem de 32 anos foi colocado à força em um veículo que não apresentava qualquer identificação de instituição de saúde. A mulher acionou a Polícia Militar, que chegou a abordar o irmão do homem, mas ele não informou o paradeiro do rapaz.

Somente nesta terça-feira (28) a companheira conseguiu descobrir que o homem havia sido internado em uma clínica em São José do Rio Preto, em local apontado por telefone por uma pessoa que se apresentou como gerente. Segundo o responsável pelo contato, o procedimento de internação realizado na noite anterior não faz parte do protocolo da instituição.

O casal foi orientado a apresentar vídeos e mensagens que registraram o ocorrido e passou por exames periciais. A Polícia Civil encaminhou o caso à delegacia da área para investigação, e as vítimas foram orientadas sobre os procedimentos legais referentes aos crimes que dependem de representação.

O boletim prossegue em apuração e ninguém foi detido. O grupo de cinco indivíduos envolvidos na ação não foi identificado até o momento.

Leia Também