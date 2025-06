Polícia impede furto a residência e detém dois indivíduos

Compartilhar no facebook

Viatura Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na noite deste domingo (22), dois indivíduos envolvidos em uma tentativa de furto a uma residência localizada na Rua São Paulo, no Vila Costa do Sol.

A equipe realizava patrulhamento pela região quando foi acionada pelo COPOM para verificar uma ocorrência de furto em andamento. No local, os policiais avistaram um dos suspeitos tentando pular o muro para escapar, mas, ao perceber a chegada da viatura, retornou e se escondeu no interior do imóvel.

A equipe entrou na residência e realizou uma vistoria minuciosa. No local, foram localizadas partes dos produtos do furto e, após verificar o alçapão, os policiais encontraram dois indivíduos escondidos.

Feita a abordagem e a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles. Os indivíduos receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos ao Plantão Policial, onde prestaram depoimento e foram liberados após a elaboração do boletim de ocorrência.

