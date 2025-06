Polícia Federal prende procurado pela Justiça por estupro em São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Viatura Polícia Federal Araraquara - Crédito: divulgação

Na manhã desta quinta-feira (26), a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 58 anos, que estava sendo procurado pela Justiça de Minas Gerais. A detenção ocorreu no bairro Jardim Medeiros, em São Carlos, no local de trabalho do indivíduo.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial da cidade, os agentes federais já tinham conhecimento da existência do mandado, expedido pela Vara Única de Campina Verde/MG, pelo crime de estupro.

O homem foi conduzido pelos policiais federais até ao plantão e, após a formalização do registro da ocorrência, encaminhado ao Centro de Triagem da Cadeia Pública local, onde ficará à disposição da Justiça até a realização da audiência de custódia.

Leia Também