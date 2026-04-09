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quinta, 09 de abril de 2026
Porto Ferreira

Polícia Federal fecha rádio pirata durante operação com apoio da Anatel

09 Abr 2026 - 10h42Por Da redação
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Polícia Federal fecha rádio pirata durante operação com apoio da Anatel - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

Uma operação da Polícia Federal realizada na manhã desta quinta-feira (9) resultou no encerramento das atividades de uma rádio clandestina que operava no município de Porto Ferreira.

A ação contou com o apoio de fiscais da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e teve como objetivo combater a exploração irregular de serviços de radiodifusão. Durante a operação, os policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Federal de São Carlos.

No local, foram apreendidos transmissores e antenas utilizados para a transmissão ilegal. Segundo a Polícia Federal, os equipamentos estavam instalados e em pleno funcionamento no momento da fiscalização.

Os responsáveis pela rádio clandestina poderão responder por crime contra as telecomunicações, previsto no artigo 183 da Lei nº 9.472/1997, que trata da exploração de serviços de radiodifusão sem autorização legal.

De acordo com as autoridades, o funcionamento de rádios piratas representa risco à segurança pública, pois pode interferir em serviços essenciais de comunicação, incluindo o tráfego aéreo, comprometendo operações aeronáuticas e outras transmissões consideradas vitais.

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