Polícia Federal realiza fiscalização contra segurança privada clandestina em Araraquara e São Carlos

A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (9) uma ação de fiscalização em Araraquara e São Carlos, com o objetivo de coibir a prática de segurança privada clandestina — serviços oferecidos por empresas e profissionais sem autorização legal. A operação, denominada “Segurança Legal IX”, integra uma iniciativa nacional da corporação.

Durante as diligências, foram fiscalizadas seis empresas, sendo duas autuadas em Araraquara e duas em São Carlos por prestar serviços de segurança privada sem autorização da Polícia Federal.

Segundo a corporação, o objetivo da operação é reforçar o controle e a legalidade da atividade, garantindo maior segurança à população e o cumprimento da legislação vigente. A ação também busca dar maior visibilidade à atuação da PF no combate a práticas irregulares no setor.

A Polícia Federal ressalta que a contratação de serviços clandestinos representa grave risco à segurança pública, pois os chamados “seguranças” não passam por verificação de antecedentes criminais, formação profissional nem exames de aptidão física e psicológica — exigências obrigatórias para quem atua legalmente como vigilante.

Além disso, as empresas irregulares não cumprem os requisitos legais mínimos de funcionamento e fiscalização, o que compromete a segurança de pessoas e patrimônios.

A PF lembra que apenas empresas devidamente autorizadas podem exercer a atividade de segurança privada no Brasil, conforme determina a legislação específica que regula o setor.

