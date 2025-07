Polícia Federal apreende R$ 1 mi e armas em operação na região

Dinheiro apreendido - Crédito: Divulgação

A Polícia Federal, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) e com apoio do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP/PM), deflagrou nesta terça-feira (29) a Operação Navalha, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

A operação ocorreu simultaneamente nas cidades de Bauru, Ribeirão Preto, Araraquara, Agudos e Jardinópolis, onde foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão domiciliar.

Durante as diligências, os agentes apreenderam cerca de R$ 1 milhão em espécie, incluindo moeda estrangeira, além de armas de fogo, veículos de luxo, joias, documentos, celulares e computadores. Os dois líderes do grupo criminoso investigado foram presos.

A Justiça Estadual de Bauru também determinou o sequestro de imóveis de alto padrão, incluindo casas e terrenos em condomínios de luxo nas cidades de Bauru e Araraquara, além de áreas rurais em Agudos. Os bens bloqueados somam cerca de R$ 20 milhões.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros membros da organização criminosa e aprofundar a apuração sobre o esquema de lavagem de capitais.

