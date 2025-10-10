Polícia Civil recupera moto furtada em São Carlos após investigação do 3º e 5º DP

Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Civil de São Carlos recuperou uma motocicleta Yamaha Ténéré, furtada no dia 30 de setembro de 2025 na Rua Passeio dos Ipês, no bairro Parque Faber Castell II. A ação foi resultado do trabalho conjunto das equipes do 3º e 5º Distritos Policiais, sob a coordenação do delegado Dr. Caio Iberê Galvão Gobato.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia deixado a motocicleta estacionada enquanto trabalhava e, ao retornar, percebeu o furto. A partir da comunicação do crime, os investigadores iniciaram uma série de diligências, analisando imagens de câmeras de segurança e coletando informações junto à população.

Durante as investigações, dois adolescentes foram identificados como suspeitos. No dia 9 de outubro, os policiais realizaram buscas no bairro Abdenur, onde abordaram os menores. Ambos confessaram o furto e indicaram o local onde o veículo estava escondido — um terreno desabitado em frente à residência de um deles.

A motocicleta foi localizada e retirada do local, sendo posteriormente recolhida por um guincho ao pátio policial. Após os trâmites legais e a realização de perícia, o veículo será devolvido ao proprietário.

Os adolescentes foram ouvidos e liberados aos responsáveis, conforme prevê a legislação vigente. O caso segue em apuração para a adoção das medidas cabíveis.

A Polícia Civil destacou que o sucesso da ação demonstra o empenho e integração das equipes do 3º e 5º DPs, que vêm intensificando o combate a furtos e receptações de veículos em São Carlos.

