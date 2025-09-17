Polícia Civil recupera bicicleta furtada em São Carlos

2º Distrito Policial - Crédito: Maycon Maximino

Policiais civis do 2º Distrito Policial de São Carlos recuperaram, nesta segunda-feira (15), uma bicicleta que havia sido furtada três dias antes, na Rua Desembargador Júlio de Farias.

A localização aconteceu após denúncia anônima, que levou os investigadores até a Travessa Tarcila de Oliveira Cyrino, no Jardim Pacaembu. No local, a equipe encontrou a bicicleta e identificou uma mulher que estava de posse do veículo.

Segundo relatou, ela teria comprado a bicicleta de um usuário de drogas por apenas R$ 50,00. O bem foi apreendido e já foi restituído ao proprietário.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar a autoria do furto e a responsabilidade dos envolvidos na receptação.

