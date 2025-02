Polícia Civil realiza operação "Pré-Carnaval" e prende integrantes de quadrilha em São Carlos

Viatura da DIG nas ruas - Crédito: SCA

Durante toda a terça-feira (25), a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) realizou a operação “Pré-Carnaval” com o objetivo de prender criminosos envolvidos com o crime organizado, bem como em roubos a residências, sequestros relâmpago e homicídios dolosos (quando há intenção de matar).

OPERAÇÃO “PRÉ-CARNAVAL”

O delegado titular da DIG, João Fernando Baptista, que coordenou os trabalhos, informou que a operação foi desencadeada pelo DEINTER III e pela Delegacia Seccional de São Carlos. Ele destacou que foram utilizadas nove viaturas da DIG, além de veículos dos Distritos Policiais, contando com um efetivo de 28 policiais civis das delegacias especializadas e dos Distritos Policiais de São Carlos. A operação teve início por volta das 5h30 e se estendeu até as 14h.

QUADRILHA

João Fernando informou que a DIG já vinha realizando diversas investigações sobre integrantes de uma quadrilha responsável por roubos a residências e furtos de veículos. Além disso, o grupo também é investigado por envolvimento em sequestros relâmpago, sendo que pelo menos uma vítima já foi identificada.

Com a identificação da maior parte da quadrilha, a DIG realizou um mapeamento dos suspeitos. Para que o trabalho fosse concluído e os criminosos presos, o delegado representou junto ao Ministério Público Estadual (MPE) e ao Poder Judiciário por mandados de busca e apreensão, bem como por mandados de prisão para os principais articuladores da quadrilha, que, segundo ele, seriam extremamente violentos.





MANDADOS DE PRISÃO E BUSCA

Dessa forma, um comboio formado por nove viaturas da Polícia Civil de São Carlos partiu por volta das 5h30 em direção ao bairro Cidade Aracy, na região sul de São Carlos. A partir das 6h, os policiais já estavam cercando os locais apontados pelo setor de inteligência da DIG.

Uma das equipes esteve em uma residência na Rua Nossa Senhora da Rosa Mística, onde cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal de São Carlos.

Posteriormente, outros policiais civis seguiram para outra moradia, localizada na Rua Joaquim Garcia de Oliveira, também na Cidade Aracy, onde cumpriram outro mandado de busca e apreensão, desta vez expedido pela 2ª Vara Criminal.

Por volta das 6h20, investigadores da DIG estiveram na Rua Orestes Mastrofrancisco, no bairro Cidade Aracy, onde realizaram buscas no interior de uma residência. No entanto, um dos suspeitos não foi localizado. Já às 6h40, duas equipes da DIG e de um dos Distritos Policiais cercaram uma casa na Rua João Alberto dos Santos, no bairro Vida Nova São Carlos, onde prenderam um dos integrantes da quadrilha, um homem de 28 anos. Ele negou envolvimento nos assaltos com retenção de vítimas em São Carlos, mas possuía um mandado de prisão de cinco dias expedido pela 2ª Vara Criminal. A detenção tem o objetivo de permitir que a DIG conclua sua investigação sobre a participação dele nos crimes.

Às 7h10, outros policiais civis e investigadores da DIG realizaram nova diligência em uma residência na Rua Francisco Alberto Miceli, também na Cidade Aracy, onde prenderam outro integrante da quadrilha, um jovem de 22 anos. Durante as buscas, os policiais apreenderam dois telefones celulares das marcas Apple e Samsung, conforme determinação da 2ª Vara Criminal. Um terceiro integrante do grupo, assim como outros suspeitos, não foi localizado, mas já foi identificado, e as investigações continuam.

CENTRO DE TRIAGEM

O delegado João Fernando Baptista informou que os dois presos foram levados à sede da DIG, onde foram qualificados e informados sobre suas prisões. No início da tarde, após passarem por exame de corpo de delito, foram encaminhados ao Centro de Triagem (CT) de São Carlos, onde aguardam o andamento das investigações. Na tarde desta quarta-feira (26), devem passar por audiência de custódia, mas a expectativa é de que permaneçam presos até a conclusão do inquérito conduzido pela DIG.



