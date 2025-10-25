(16) 99963-6036
sábado, 25 de outubro de 2025
São Carlos é região

Polícia Civil prende oito pessoas e apreende armas e drogas na Operação Xeque-Mate

25 Out 2025 - 06h52Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Delegado seccional, Dejair Rodrigues - Crédito: SCADelegado seccional, Dejair Rodrigues - Crédito: SCA

Polícia Civil realizou nesta sexta-feira (24) a “Operação Xeque-Mate” em toda a área da Delegacia Seccional de São Carlos. A ação, que teve início às 6h, teve como objetivo combater o tráfico de drogas, crimes patrimoniais – como furtos e roubos – e localizar suspeitos com possíveis ligações com o crime organizado.

Coordenada pelo delegado seccional Dejair Rodrigues, a operação mobilizou policiais civis de São Carlos, Ribeirão Bonito, Ibaté, Dourado, Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro e Porto Ferreira. Além disso, a iniciativa fez parte de uma ofensiva mais ampla deflagrada em toda a área do DEINTER-3, com sede em Ribeirão Preto, que abrange 93 municípios.

Durante toda a manhã e parte da tarde, equipes cumpriram mandados de busca e prisão, resultando na detenção de suspeitos que estavam em dívida com a Justiça. Adolescentes apreendidos por atos infracionais também foram apresentados à autoridade policial mediante determinação da Vara da Infância e Juventude.

Em São Carlos, todos os conduzidos foram apresentados na Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que centralizou os procedimentos da operação.

Resultados

Segundo o delegado seccional Dejair Rodrigues, o balanço foi considerado positivo. Ao todo, oito pessoas adultas foram detidas — cinco em flagrante e três por mandado judicial. Elas foram encaminhadas ao Centro de Triagem de São Carlos e deverão passar por audiência de custódia na manhã deste sábado (25), por videoconferência, conduzida por juiz da Vara Regional das Garantias da 6ª Região Administrativa Judiciária de Ribeirão Preto.

Três adolescentes foram encaminhados ao Núcleo de Atividade Integrada (NAI) da Fundação Casa de Araraquara, onde devem cumprir medidas socioeducativas.

Armas, drogas e veículo apreendidos

Além das prisões, a operação resultou na apreensão de duas armas de fogo, um veículo e cerca de 4,5 kg de drogas — entre maconha, cocaína, crack, skunk e haxixe.

Rodrigues destacou que ações como essa reforçam o trabalho contínuo da Polícia Civil no enfrentamento ao crime organizado e na garantia de maior segurança para a população da região.

A Operação Xeque-Mate foi encerrada na tarde desta sexta-feira, mas as investigações seguem em andamento.

Leia Também

Moto é furtada no Itamarati, proprietário pede ajuda
Segurança08h18 - 25 Out 2025

Moto é furtada no Itamarati, proprietário pede ajuda

Motociclista perde a vida em acidente na Washington Luís
Rio Claro06h21 - 25 Out 2025

Motociclista perde a vida em acidente na Washington Luís

Operação apreende bebidas supostamente irregulares em São Carlos
Operação Xeque-Mate17h56 - 24 Out 2025

Operação apreende bebidas supostamente irregulares em São Carlos

Homem é preso em São Carlos por mandado de prisão em aberto
Segurança15h32 - 24 Out 2025

Homem é preso em São Carlos por mandado de prisão em aberto

Adolescente é encontrado sem vida em residência no Jardim Munique
Segurança15h28 - 24 Out 2025

Adolescente é encontrado sem vida em residência no Jardim Munique

Últimas Notícias