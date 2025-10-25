Polícia Civil prende oito pessoas e apreende armas e drogas na Operação Xeque-Mate

Delegado seccional, Dejair Rodrigues - Crédito: SCA

Polícia Civil realizou nesta sexta-feira (24) a “Operação Xeque-Mate” em toda a área da Delegacia Seccional de São Carlos. A ação, que teve início às 6h, teve como objetivo combater o tráfico de drogas, crimes patrimoniais – como furtos e roubos – e localizar suspeitos com possíveis ligações com o crime organizado.

Coordenada pelo delegado seccional Dejair Rodrigues, a operação mobilizou policiais civis de São Carlos, Ribeirão Bonito, Ibaté, Dourado, Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro e Porto Ferreira. Além disso, a iniciativa fez parte de uma ofensiva mais ampla deflagrada em toda a área do DEINTER-3, com sede em Ribeirão Preto, que abrange 93 municípios.

Durante toda a manhã e parte da tarde, equipes cumpriram mandados de busca e prisão, resultando na detenção de suspeitos que estavam em dívida com a Justiça. Adolescentes apreendidos por atos infracionais também foram apresentados à autoridade policial mediante determinação da Vara da Infância e Juventude.

Em São Carlos, todos os conduzidos foram apresentados na Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que centralizou os procedimentos da operação.

Resultados

Segundo o delegado seccional Dejair Rodrigues, o balanço foi considerado positivo. Ao todo, oito pessoas adultas foram detidas — cinco em flagrante e três por mandado judicial. Elas foram encaminhadas ao Centro de Triagem de São Carlos e deverão passar por audiência de custódia na manhã deste sábado (25), por videoconferência, conduzida por juiz da Vara Regional das Garantias da 6ª Região Administrativa Judiciária de Ribeirão Preto.

Três adolescentes foram encaminhados ao Núcleo de Atividade Integrada (NAI) da Fundação Casa de Araraquara, onde devem cumprir medidas socioeducativas.

Armas, drogas e veículo apreendidos

Além das prisões, a operação resultou na apreensão de duas armas de fogo, um veículo e cerca de 4,5 kg de drogas — entre maconha, cocaína, crack, skunk e haxixe.

Rodrigues destacou que ações como essa reforçam o trabalho contínuo da Polícia Civil no enfrentamento ao crime organizado e na garantia de maior segurança para a população da região.

A Operação Xeque-Mate foi encerrada na tarde desta sexta-feira, mas as investigações seguem em andamento.

