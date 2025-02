Polícia Civil prende mulher por tráfico de drogas em São Carlos

Compartilhar no facebook

Na manhã desta quinta-feira (21), policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal de São Carlos. A ordem judicia visava à apreensão de arma de fogo, mas resultou na localização de uma grande quantidade de materiais utilizados no tráfico de drogas.

Durante as buscas, os agentes encontraram aproximadamente duzentos mil microtubos, comumente utilizados para embalagem de cocaína, além de uma balança de precisão, diversos medicamentos, uma seringa, substâncias semelhantes à maconha, cocaína e "crack". Também foram localizados um caderno com anotações compatíveis com o comércio de drogas e diversos papéis contendo registros de transações suspeitas, bem como uma declaração de conteúdo dos microtubos em nome de V.S.B.

Diante da quantidade expressiva de embalagens e substâncias entorpecentes encontradas, bem como da caracterização da posse e armazenamento dos itens sem autorização legal, a indiciada V.S.B. foi conduzida à Delegacia de Defesa da Mulher. Após os procedimentos legais, foi lavrada sua prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme previsto nos artigos 33, 34 e 35 da Lei de Drogas.

A suspeita foi encaminhada ao Centro de Triagem, onde permanecerá à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

