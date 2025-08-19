(16) 99963-6036
terça, 19 de agosto de 2025
Segurança

Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em São Carlos

19 Ago 2025 - 17h33Por Da redação
Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) de São Carlos, prendeu em flagrante um homem de 29 anos pelo crime de tráfico de drogas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Jardim Mercedes.

Durante a vistoria, os policiais localizaram e apreenderam 1.077 microtubos de cocaína, totalizando 740 gramas da droga, além de aparelhos celulares, um veículo e diversos apetrechos utilizados na prática criminosa.

O suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos na atividade ilícita.

