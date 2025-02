Polícia Civil prende ajudante com arma de fogo no Jacobucci

Revólver apreendido - Crédito: SCA

Na tarde de quarta-feira (18), investigadores do 1º Distrito Policial realizaram a prisão de um ajudante geral de 28 anos, identificado como I.M.C.J., por posse irregular de arma de fogo no bairro Jacobucci. A detenção ocorreu após uma investigação sobre um caso de lesão corporal, ocorrido em 2 de dezembro do ano passado.

Durante as investigações, surgiram informações de que o suspeito possuía uma arma de fogo. Diante disso, o delegado Caio Iberê Galvão Gobato solicitou junto à Justiça Criminal um mandado de busca e apreensão. O pedido foi encaminhado ao Ministério Público Estadual (MPE) e ao Poder Judiciário, sendo deferido pelo juiz Cláudio do Prado Amaral, da 2ª Vara Criminal.

Com a ordem judicial em mãos, o delegado e sua equipe seguiram para a Rua Moisés João Mussa. No local, abordaram o ajudante geral, que acabou confessando a posse da arma e indicou aos policiais onde ela estava guardada. No interior de sua residência, foi encontrado um revólver da marca Seda, calibre 32, com numeração aparente, carregado com três cartuchos intactos, além de outras oito munições intactas.

Ao ser questionado sobre a origem da arma e sua documentação, o suspeito afirmou que a adquiriu de um desconhecido há algum tempo e que não possuía registro do armamento.

Diante dos fatos, I.M.C.J. recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, onde o delegado Caio Iberê Galvão Gobato o autuou pelo crime de posse irregular de arma de fogo. Foi estipulada uma fiança de R$ 2 mil, valor que foi pago no momento do flagrante. O suspeito foi liberado para responder ao processo em liberdade.

