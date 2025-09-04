Polícia Civil, por meio da DISE, prende traficante em São Carlos durante Operação "7 de Setembro"

DIG/Dise -

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de São Carlos, realizou mais uma importante ação no combate ao tráfico de drogas, reafirmando o compromisso com a segurança da população.

No curso da Operação “7 de Setembro”, deflagrada pelo DEINTER-3 de Ribeirão Preto, os investigadores da DISE intensificaram a atuação no município e, nesta quinta-feira (4), efetuaram a prisão em flagrante de W. T. S. S., de 28 anos, no bairro Jardim Social Presidente Collor.

Durante a diligência, foram localizadas porções de cocaína e maconha prontas e embaladas para a venda, além de valores em dinheiro, comprovando a atividade ilícita. O suspeito foi conduzido à unidade policial, autuado em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos, ficando à disposição da Justiça.

A ação reforça a eficiência e a dedicação da DISE, que tem se destacado em operações estratégicas contra o tráfico de drogas, desarticulando pontos de comercialização e enfraquecendo organizações criminosas que atuam na região.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações terão continuidade para identificar demais envolvidos e ampliar o alcance da operação.

Leia Também