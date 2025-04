Polícia Civil investiga possível dublê de Hilux em São Carlos

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais de São Carlos, investiga um possível caso de veículo dublê envolvendo uma caminhonete Hilux, cor prata, que estaria atuando a serviço de uma empresa no CEAT.

Durante uma operação de combate a furtos e roubos de veículos, agentes da DIG localizaram a Hilux nesta quinta-feira, dia 17, em São Carlos. Após consulta nos sistemas policiais, foi identificado que o veículo é registrado no Estado de Minas Gerais.

O condutor, um empresário, foi abordado e levado à delegacia para esclarecimentos. Segundo a polícia, apesar de não haver irregularidades aparentes, o certificado de licenciamento do veículo estava vencido.

A Polícia Civil entrou em contato com a delegacia da cidade de Taiobeiras, em Minas Gerais, onde o veículo está registrado. Policiais mineiros realizaram diligências e confirmaram que o carro original está com seu legítimo proprietário naquela cidade, levantando a suspeita de que o veículo localizado em São Carlos possa ser um dublê, ou seja, uma cópia adulterada com as mesmas características do original.

Diante dos fatos, o delegado Dr. João Fernando Batista determinou a apreensão da Hilux em São Carlos e solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística para identificar qual dos veículos é verdadeiro.

O empresário foi liberado enquanto aguarda a conclusão das investigações. Caso a perícia comprove que o carro encontrado em São Carlos é de fato o dublê, ele poderá responder pelo crime de receptação.

