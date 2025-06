Polícia Civil investiga morte de idoso no Jardim Beatriz

Ocorrência foi registrada pela Polícia Militar - Crédito: Lourival Izaque

A Polícia Civil de São Carlos investiga a morte de um idoso de 76 anos, ocorrida na noite desta terça-feira (17), na Rua Filomena Fauvel, no Jardim Beatriz. A vítima foi identificada como Ademar Martins, aposentado, encontrado sem vida no quintal de sua residência por volta das 19h45.

Segundo o boletim de ocorrência, o filho do idoso, relatou que havia ido até a residência do pai por volta das 10h e, como ele não respondia, retornou ao local mais tarde e o encontrou caído no solo, já sem sinais vitais. A Polícia Militar foi acionada e confirmou o óbito.

A equipe da Polícia Civil e a perícia estiveram no local para realizar os trabalhos de investigação. A vítima apresentava ferimento na parte de trás da cabeça e havia sangue no chão, o que levantou suspeitas de queda com forte impacto ou possível homicídio. Segundo testemunhas, o idoso foi visto pela última vez na manhã do mesmo dia, caminhando com um casal em direção a uma padaria próxima.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico, que deverá apontar a causa da morte. Imóveis da região contam com câmeras de segurança, cujas imagens devem ser requisitadas para auxiliar nas investigações. O caso foi registrado como morte suspeita e está sob apuração da Delegacia de Polícia de São Carlos.

