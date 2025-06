Polícia Civil identifica autor de furtos em restaurantes do Shopping Iguatemi de São Carlos

Câmera de segurança flagrou acusado andando pela praça de alimentação -

A Polícia Civil de São Paulo, por meio das equipes do 3º e 5º Distritos Policiais de São Carlos, concluiu a investigação de dois furtos ocorridos no dia 4 de janeiro de 2025 em estabelecimentos localizados na praça de alimentação do Shopping Iguatemi, nesta cidade. Os alvos foram os restaurantes "DiVino Fogão" e "Burgers & Fries".

De acordo com as apurações, o autor simulava ser funcionário para acessar livremente as áreas internas dos estabelecimentos e realizar os crimes. A identificação do suspeito foi possível após uma minuciosa análise de imagens de câmeras de segurança e o cruzamento de dados com Delegacias de Investigações Gerais (DIGs) de Rio Claro, Limeira e Taubaté.

Trata-se de L.E.G., de 33 anos, residente em Curitiba (PR), com diversos antecedentes por furtos cometidos em shopping centers. Em 2024, chegou a ser preso em flagrante em São Paulo por crime similar, registrado no Shopping Interlagos.

Com a identificação formalizada, todas as medidas legais foram encaminhadas à autoridade policial para as providências cabíveis.

