Polícia Civil encontra crânio que pode ser humano em centro religioso de São Carlos

Edmundo Ferreira Gomes, delegado de Polícia - Crédito: reprodução

A Polícia Civil investiga um caso envolvendo um possível crânio humano encontrado no interior de um imóvel utilizado para rituais religiosos no Centro de São Carlos.A ação foi conduzida por agentes do 3º Distrito Policial, sob comando do delegado Edmundo Ferreira Gomes.

Segundo o delegado, a polícia foi acionada após uma denúncia que relatava, além da presença de um crânio, a ocorrência de agressões físicas e extorsões no local.

“A denúncia era o seguinte, que estava acontecendo a extorsão, estava acontecendo a agressão física, e tinha sido localizado ali um crânio humano. Aí nós fomos fazer a diligência no local, e o morador deu acesso para ser feita a diligência, e encontramos um crânio aparentemente humano, com as características humanas, que estava num canto, numa espécie de um altar montado, e foi feita a perícia no local.”

A perícia esteve no imóvel, e o material foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para análise.

“Os perítos estiveram ali, e nós encaminhamos esse crânio para o Instituto Médico Legal, para ver se realmente se trata de humano.”

Apesar das denúncias, o delegado ressalta que nenhuma vítima compareceu para formalizar acusações sobre agressões ou extorsões.

“Em tese, em geral, havia agressões, havia extorsão, mas não existe vítima. Quer dizer, nenhuma pessoa até então tinha aparecido para especificar o que consiste, essa agressão,essa extorsão.”

Durante a investigação, o responsável pelo imóvel foi ouvido e confirmou a existência de rituais que envolviam o crânio, alegando que o objeto teria sido entregue por um cliente não identificado.

“A pessoa foi ouvida. Ela admitiu que realmente ela fazia cultos exóticos em relação a esse crânio, que foi levada por um cliente. E que isso fazia parte do ritual deles. E só que a pessoa não identificou quem seria esse cliente. Então as investigações estão caminhando nesse sentido.”

A polícia aguarda o laudo pericial para confirmar a natureza do crânio. Enquanto isso, foi instaurado um inquérito para apurar possíveis crimes de ocultação de cadáver e vilipêndio de cadáver.

