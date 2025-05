Polícia Civil desarticula "biqueira" em apartamento do CDHU em São Carlos

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), desarticulou nesta semana um ponto de armazenamento e fracionamento de drogas localizado em um apartamento no conjunto habitacional do CDHU.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais localizaram diversas porções de entorpecentes, incluindo “dry” e “haxixe”, todas já embaladas e prontas para a comercialização. Além das drogas, foram apreendidos também inúmeros apetrechos utilizados para o fracionamento e embalo dos entorpecentes, evidenciando a estrutura montada para o tráfico no local.

A Polícia Civil informou que a autoria do crime foi identificada, e as investigações seguem em andamento com o objetivo de garantir a responsabilização criminal dos envolvidos.

