Polícia Civil de São Carlos incinera mais de 65 kg de drogas apreendidas

Delegado Miguel Carlos Capobianco Jr. - Crédito: Maycon Maximino/arquivo

Na manhã desta quinta-feira (25), a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) de São Carlos realizou a incineração de mais de 65 quilos de drogas, entre maconha, cocaína e crack. A ação ocorreu em um estabelecimento industrial da cidade, com autorização judicial.

O delegado Miguel Carlos Capobianco Jr., titular da DISE, explicou o procedimento:

“Hoje, na parte da manhã, em um estabelecimento industrial aqui em São Carlos, nós realizamos a incineração de mais de 65 quilos de drogas diversas, entre maconha, cocaína, crack, enfim. Essas drogas foram apreendidas em diversos procedimentos de polícia judiciária aqui na delegacia, entre inquéritos policiais, termos circunstanciados e atos infracionais. Ao final de todos esses processos, com autorização judicial, nós realizamos a destruição das drogas. Esse ato é acompanhado tanto por representantes do Ministério Público quanto por técnicos da Vigilância Sanitária.”

O delegado destacou que a DISE é a responsável por conduzir as investigações após as apreensões feitas por diferentes forças de segurança.

“Fica a impressão de que a ocorrência da prisão ou apreensão de drogas se encerra no plantão policial, mas isso não é verdade. Toda apreensão, envolvendo maiores ou menores, é encaminhada para a DISE. Aqui, conduzimos diversos tipos de procedimentos de polícia judiciária. Ao final, damos destino a tudo o que foi apreendido, principalmente drogas, que são destruídas dessa maneira que mencionei.”

Segundo Capobianco, a maconha ainda é a droga mais apreendida em São Carlos, embora o valor de mercado do crack e da cocaína seja maior. Ele também citou a chegada de novas drogas derivadas da maconha, como o ice, o dry e o haxixe, que possuem maior concentração de THC e, consequentemente, preço mais elevado.

O delegado também comentou sobre a participação de adolescentes no tráfico:

“Infelizmente, muitos adolescentes estão sendo recrutados pelo crime organizado. Inclusive, hoje registramos um ato infracional envolvendo dois adolescentes, já conhecidos dos meios policiais, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Foram apreendidas drogas como maconha, skunk, cocaína e ice, além de dinheiro e uma máquina de cartão, que tem sido usada em pontos de venda de drogas na cidade.”

Ele explicou que esses jovens são utilizados pelo tráfico devido à menor responsabilidade penal.

“É uma mão de obra utilizada justamente por esse motivo. A responsabilidade é menor, a impunidade é maior. Infelizmente, eles são recrutados para o tráfico.”

Por fim, o delegado ressaltou que a Polícia Civil tem direcionado esforços para desarticular financeiramente o crime organizado.

“São Carlos tem tido um combate efetivo ao tráfico, tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil. Agora, nossas investigações têm se aprofundado na questão patrimonial e financeira, pois percebemos que apenas a apreensão de drogas é insuficiente para enfraquecer o crime organizado. Nosso objetivo é identificar e desarticular as associações criminosas.”

