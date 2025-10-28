Polícia civil captura procurado durante operação "Xeque-Mate" em São Carlos

DIG/Dise -

Nesta terça-feira (28), a Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de São Carlos, realizou a captura de um homem procurado pela Justiça durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Vila Prado.

A ação faz parte da Operação “Xeque-Mate”, deflagrada pelo DEINTER-3 de Ribeirão Preto, e resultou na localização de A. A. B. M., de 43 anos, que possuía condenação definitiva pelo crime de furto qualificado, previsto no artigo 155 do Código Penal.

Durante a vistoria, os policiais constataram que o indivíduo era procurado e possuía pena de três anos de reclusão em regime fechado.

Após os procedimentos de praxe e o registro da ocorrência, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

