Polícia Civil apreende grande quantidade de drogas durante operação em Ribeirão Bonito

Crédito: SCA

A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (29), uma grande operação contra o tráfico de drogas no município de Ribeirão Bonito, com foco especial na região do Recinto de Exposições e bairros adjacentes. A ação foi conduzida pelo Setor de Investigações e Capturas da Delegacia de Polícia local, com apoio de policiais civis da área da Delegacia Seccional de São Carlos;

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em três residências no bairro Jardim Heliana. Em um dos imóveis, os agentes localizaram e apreenderam grande quantidade de entorpecentes: 834 pinos de cocaína, 778 pedras de crack, 8 porções de haxixe, 71 porções de maconha, além de dinheiro em espécie, materiais para embalagem, telefones celulares, rádio de comunicação e facas.

Durante as buscas, dois suspeitos tentaram fugir pelo telhado de um sobrado, mas foram rapidamente capturados pelos policiais. Três pessoas foram presas em flagrante: E.F.D.L., de 19 anos; E.M.D.S.S., de 22 anos; e P.S.D.D.S., de 49 anos. Eles responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Todos foram encaminhados ao Centro de Triagem de São Carlos/SP.

Além da operação desta quarta-feira, a Delegacia de Ribeirão Bonito já vinha realizando uma série de ações nos últimos dias:

No dia 27/05 , dois menores de idade foram apreendidos no bairro Malvinas e encaminhados à Fundação Casa de Araraquara/SP .

Em 26/05 , os policiais civis cumpriram mandado de prisão preventiva contra E.V.D.S. , de 36 anos.

Nesta quarta (29), foi também cumprido mandado de prisão contra F.N.D.M., de 44 anos.

Leia Também