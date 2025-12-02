Polícia Civil apreende 750 litros de bebida alcoólica clandestina e prende homem em flagrante

Material apreendido durante operação - Crédito: Maycon Maximino

Nesta segunda-feira (2), a Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de São Carlos, realizou uma operação que resultou na prisão em flagrante de um homem de 63 anos por crime contra as relações de consumo.

A ação ocorreu durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão nos bairros Vila Prado e Estância Suíça. As medidas cautelares foram expedidas após investigação preliminar que apurava a fabricação ilegal de bebidas alcoólicas no município.

Durante as vistorias, os policiais localizaram e apreenderam cinco tonéis contendo bebida alcoólica não especificada, além de ervas e sementes aromáticas, peneiras, funis, rolhas de cortiça, três frascos de corante industrial, infusões alcoólicas, um tambor plástico, um aparelho celular e outros apetrechos utilizados na produção clandestina.

Ao todo, cerca de 750 litros de bebida irregular foram retirados de circulação. Desse total, 25 litros foram encaminhados ao Instituto de Criminalística para análise, especialmente para verificar a possível presença de metanol, substância tóxica e potencialmente fatal.

O suspeito de 63 anos, foi autuado em flagrante com base no artigo 7º, inciso III, da Lei 8.137/90, que trata de crimes contra as relações de consumo. Após o registro da ocorrência, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem da Comarca, onde aguardará audiência de custódia.

