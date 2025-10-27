(16) 99963-6036
segunda, 27 de outubro de 2025
Segurança

Polícia captura procurado em casa abandonada em São Carlos

27 Out 2025 - 09h40Por Da redação
Plantão Policial

Um homem de 34 anos, procurado pela Justiça, foi capturado na manhã deste domingo (26) no bairro Santa Angelina, em São Carlos.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes receberam a informação de que o indivíduo estaria em uma casa abandonada utilizada por usuários de drogas, no Loteamento São Carlos I. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o suspeito no imóvel e o abordaram.

Ao consultar os sistemas de segurança, foi constatado que havia um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de São Carlos em aberto contra ele. Por apresentar risco de fuga, o homem foi algemado e conduzido ao Plantão Policial.

Após o registro da ocorrência, o detido foi encaminhado ao Centro de Triagem da cadeia pública local, onde permanecerá à disposição da Justiça para audiência de custódia.

