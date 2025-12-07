(16) 99963-6036
domingo, 07 de dezembro de 2025
Segurança

Polícia apreende objetos furtados de trailer no Jardim Brasil

07 Dez 2025 - 08h03Por Da redação
A Polícia Militar localizou, na madrugada deste domingo (7), diversos objetos furtados de um trailer utilizado como depósito por uma empresa no bairro Jardim Brasil, em São Carlos. Os itens foram recuperados após monitoramento por câmeras de segurança e patrulhamento na região.

Segundo o boletim de ocorrência, o trailer estava estacionado dentro de um imóvel onde funciona uma distribuidora. O alarme disparou no sábado (6), por volta das 9h15, e as câmeras registraram a ação de um indivíduo que entrou no local e retirou objetos. A vítima verificou posteriormente que outros itens também haviam sido levados, o que indicou novas invasões.

Na madrugada deste domingo, familiares que moram próximo ao espaço perceberam movimentação e acionaram a Polícia Militar. Durante o patrulhamento, equipes flagraram dois homens empurrando um pneu furtado e, ao tentarem fugir, um deles — de 18 anos — foi detido. Em seguida, outros dois envolvidos, de 20 e 21 anos, foram localizados com o mesmo objeto.

De acordo com a PM, os três admitiram a participação no furto e indicaram o endereço onde parte dos objetos havia sido vendida. No imóvel indicado, no bairro Jardim Jacobucci, os policiais apreenderam materiais que teriam sido comprados como recicláveis. O responsável pelo local, um homem de 45 anos, foi identificado por receptação.

Panelas, utensílios, extensão elétrica e outros equipamentos foram restituídos à vítima após reconhecimento. Alguns itens não foram identificados como sendo do trailer e permaneceram apreendidos para verificação.

O caso foi registrado como furto qualificado, receptação e localização/apreensão de objetos. O boletim foi encaminhado ao 4º Distrito Policial, responsável pela área, que dará sequência às investigações.

Últimas Notícias