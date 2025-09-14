(16) 99963-6036
Segurança

Força Tática apreende objetos ligados a roubo e estupro em São Carlos

14 Set 2025 - 09h21Por Da redação
A Força Tática da PM realizou na noite deste sábado (13) a apreensão de objetos relacionados a uma ocorrência  de roubo e estupro registrados no dia anterior. 

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares receberam informações de que um veículo VW Voyage, utilizado por suspeitos, circulava pela cidade. Durante abordagem, foi localizado no interior do automóvel um coldre para arma de fogo. Na sequência, os agentes foram até a residência de um homem de 44 anos, onde também encontraram diversos itens, como oito correntes, cinco brincos, um pingente, uma bolsa tira-colo preta e uma blusa de moletom cinza. Além disso, foram apreendidos dois celulares, pertencentes a ele e a sua companheira, de 34 anos.

Ainda durante a ação, uma amiga do casal, de 31 anos, chegou ao local e confirmou parte das informações prestadas. Todos afirmaram ter dado carona, na noite anterior, a um indivíduo em situação de rua, conhecido pelo apelido de "Menor", que teria deixado os objetos na casa.

As joias, a bolsa, o coldre e o moletom foram encaminhados à vítima dos crimes registrados, que reconheceu parte dos itens como sendo seus. O veículo também foi recolhido ao pátio municipal por falta de licenciamento.

 A investigação seguirá com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos, que dará continuidade à apuração para esclarecer o caso.

