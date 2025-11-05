Polícia apreende grande quantidade de drogas em rancho, em Porto Ferreira

Crédito: Divulgação PM

A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes na noite de terça-feira (04), em um rancho localizado na Avenida Nossa Senhora Aparecida, em Porto Ferreira. A ação ocorreu após uma denúncia anônima apontar que o local estaria sendo utilizado para o fracionamento e embalagem de drogas destinadas ao abastecimento de um ponto de venda no bairro Vila Maria.

Durante a aproximação, dois indivíduos que estavam em uma motocicleta tentaram fugir ao notar a chegada das viaturas, mas acabaram caindo e correram para uma área de mata. Uma varredura foi realizada e um dos suspeitos foi localizado e abordado. Com ele, os policiais encontraram porções de drogas e dinheiro. O homem confessou que no interior do rancho havia mais entorpecentes armazenados.

No imóvel, a equipe encontrou grande quantidade de drogas e diversos materiais utilizados para preparo e embalagem. Ao todo, foram apreendidos 5,875 kg de maconha, 4,945 kg de cocaína, 2,870 kg de crack, 0,439 g de "ice", R$ 1.665,00 em dinheiro, uma motocicleta Honda CG 150, 20 mil pinos plásticos vazios, dois aparelhos celulares, duas balanças de precisão, facas, peneiras, liquidificador, marreta, panela e outros utensílios para preparo de entorpecentes.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas, sendo conduzido ao Pronto Socorro para exame médico e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia, onde a prisão foi ratificada pela autoridade de plantão. Ele permanece à disposição da Justiça.

Leia Também