(16) 99963-6036
quarta, 05 de novembro de 2025
Segurança

Polícia apreende grande quantidade de drogas em rancho, em Porto Ferreira

05 Nov 2025 - 08h51Por Erika
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Polícia apreende grande quantidade de drogas em rancho, em Porto Ferreira - Crédito: Divulgação PM Crédito: Divulgação PM

A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes na noite de terça-feira (04), em um rancho localizado na Avenida Nossa Senhora Aparecida, em Porto Ferreira. A ação ocorreu após uma denúncia anônima apontar que o local estaria sendo utilizado para o fracionamento e embalagem de drogas destinadas ao abastecimento de um ponto de venda no bairro Vila Maria.

Durante a aproximação, dois indivíduos que estavam em uma motocicleta tentaram fugir ao notar a chegada das viaturas, mas acabaram caindo e correram para uma área de mata. Uma varredura foi realizada e um dos suspeitos foi localizado e abordado. Com ele, os policiais encontraram porções de drogas e dinheiro. O homem confessou que no interior do rancho havia mais entorpecentes armazenados.

No imóvel, a equipe encontrou grande quantidade de drogas e diversos materiais utilizados para preparo e embalagem. Ao todo, foram apreendidos 5,875 kg de maconha, 4,945 kg de cocaína, 2,870 kg de crack, 0,439 g de "ice", R$ 1.665,00 em dinheiro, uma motocicleta Honda CG 150, 20 mil pinos plásticos vazios, dois aparelhos celulares, duas balanças de precisão, facas, peneiras, liquidificador, marreta, panela e outros utensílios para preparo de entorpecentes.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas, sendo conduzido ao Pronto Socorro para exame médico e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia, onde a prisão foi ratificada pela autoridade de plantão. Ele permanece à disposição da Justiça.

 

Leia Também

Motorista perde controle e colide contra barranco após desviar de urubu na rodovia Dr. Paulo Lauro
Segurança09h46 - 05 Nov 2025

Motorista perde controle e colide contra barranco após desviar de urubu na rodovia Dr. Paulo Lauro

Trio é detido após furto a residência no Boa Vista
Segurança08h38 - 05 Nov 2025

Trio é detido após furto a residência no Boa Vista

Trator de origem suspeita é apreendido após condutor fugir de abordagem da GM
Segurança06h26 - 05 Nov 2025

Trator de origem suspeita é apreendido após condutor fugir de abordagem da GM

Motorista perde controle e colide em outro veículo após show do Sampa Crew em São Carlos
Segurança22h42 - 04 Nov 2025

Motorista perde controle e colide em outro veículo após show do Sampa Crew em São Carlos

Cobertura de empresa desaba durante fortes chuvas em São Carlos
Segurança15h48 - 04 Nov 2025

Cobertura de empresa desaba durante fortes chuvas em São Carlos

Últimas Notícias