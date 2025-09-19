Polícia apreende drogas e máquina de cartão com adolescentes no São Carlos 5

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta sexta-feira (19), a Polícia Militar apreendeu dois adolescentes, de 15 e 16 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro São Carlos 5. A ação ocorreu na Rua José Quatrochi, no cruzamento com a Rua Rubens Barbosa, em um ponto já conhecido pela comercialização de entorpecentes.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram os menores, que tentaram fugir, mas foram abordados. Com o adolescente de 15 anos foi encontrada uma quantia em dinheiro. Já com o de 16 anos nada foi localizado. Questionados, ambos confessaram que estavam no local para a venda de drogas e que o dinheiro era proveniente do tráfico.

Seguindo as informações fornecidas pelos adolescentes, os policiais encontraram drogas escondidas em um bueiro e apreenderam ainda uma máquina de cartão, localizada sobre um muro, possivelmente usada para facilitar as transações ilícitas. Em um terreno indicado pelos jovens, nada foi encontrado.

Segundo a Polícia Militar, os dois já possuem diversas passagens criminais, apesar da pouca idade. Eles foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos legais, os adolescentes foram liberados para seus responsáveis, enquanto as drogas permaneceram apreendidas pela Polícia Civil.

