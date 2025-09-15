PM recupera motocicleta furtada após perseguição em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na madrugada desta segunda-feira (15), a Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada durante uma ocorrência no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta da meia-noite, uma equipe em patrulhamento avistou a moto em atitude suspeita, com a placa dobrada e sem retrovisores. Ao tentar realizar a abordagem, o condutor acelerou e acabou colidindo contra a traseira de um veículo VW Up branco.

Após a batida, o indivíduo abandonou a motocicleta e fugiu a pé em direção a uma área de mata, não sendo localizado pelos policiais. O motorista do carro não se feriu e preferiu registrar apenas o boletim junto à PM, informando ainda que o veículo possui seguro.

Em consulta ao sistema, os policiais constataram que a motocicleta, modelo Honda Twister de cor prata, havia sido furtada anteriormente. O veículo foi apreendido e encaminhado ao plantão policial, onde passou por perícia.

Leia Também