sábado, 06 de setembro de 2025
Segurança

PM recupera moto furtada e detém dupla em Descalvado

06 Set 2025 - 09h15Por Da redação
Na tarde desta sexta-feira (5), por volta das 17h40, policiais militares apreenderam um adolescente de 17 anos e prenderam um jovem de 21 anos em Descalvado (SP), após perseguição a uma motocicleta furtada.

Segundo o boletim de ocorrência, a dupla seguia em uma moto Honda CB 300 de cor amarela, produto de furto ocorrido no dia anterior na própria cidade. Durante o acompanhamento pela Avenida Antônio Fregonesi, o condutor perdeu o controle e caiu ao solo. Ambos tentaram fugir a pé, mas foram detidos.

O adolescente resistiu à abordagem e sofreu escoriações leves, enquanto um policial militar também se feriu na canela durante a detenção. Já o jovem de 21 anos foi capturado por outra equipe, apresentando ferimentos da queda da motocicleta.

Com eles, a polícia encontrou celulares, capacetes, um boné e uma chave de veículo. O adolescente ainda confessou aos policiais ter participado de outros furtos de motocicletas na região.

A moto recuperada foi restituída ao proprietário. O jovem de 21 anos foi autuado em flagrante por receptação, teve fiança arbitrada em R$ 3.036,00 — paga pela família — e responderá em liberdade. Já o adolescente foi apreendido e encaminhado às autoridades competentes.

