PM recupera moto e carro furtados e detém três suspeitos em São Carlos

Carro e moto recuperados - Crédito: Maycon Maximino

Na madrugada desta terça-feira (3), policiais militares conseguiram recuperar um carro e uma moto furtados, além de deter três indivíduos já conhecidos nos meios policiais.

O primeiro furto ocorreu na Rua Maria Bernadete Rossi Ferrari, no Jardim De Cresci, onde um veículo Fiat Tipo foi levado pelos suspeitos. O proprietário, que estava em frente à sua residência, percebeu a ação criminosa e seguiu os indivíduos até a Marginal da Avenida Comendador Alfredo Maffei, onde acionou a Polícia Militar e forneceu informações sobre o ocorrido.

Após furtar o Fiat Tipo, os criminosos seguiram para a Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, em frente à Santa Casa, onde tentaram furtar uma motocicleta Honda Falcon. Eles conseguiram destravar a moto, mas devido a um mecanismo de segurança, não conseguiram ligá-la. A motocicleta foi abandonada na Rua Dr. Serafim Vieira de Almeida, no Parque Arnold Schimidt.

Por volta das 5 horas da manhã, o sistema de radar inteligente registrou a passagem do Fiat Tipo pela Marginal Francisco Pereira Lopes, próximo ao Shopping. A informação foi repassada pelo Copom a todas as viaturas da região. A equipe do Cabo Neto e do Soldado Igor Borges, em patrulhamento na região do Cruzeiro do Sul, localizou o veículo e realizou a abordagem na intersecção da Rua República do Líbano com a Rua Pádua Salles.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os três suspeitos, de 15, 16 e 19 anos. No interior do veículo, no entanto, havia um capacete. Questionados, os indivíduos confessaram o furto da moto e indicaram o local onde ela havia sido abandonada. Todos foram conduzidos ao plantão policial para registro da ocorrência.

Os suspeitos já possuem diversas passagens por furto de veículos e são conhecidos no meio policial.

