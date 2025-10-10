PM realiza operação "Mega Cavalo de Aço" e recolhe motocicletas irregulares

Operação sendo realizada defronte a antiga Fadisc -

A Polícia Militar de São Carlos realizou, na manhã desta quinta-feira (9), a operação “Mega Cavalo de Aço”, com o objetivo de fiscalizar motocicletas e coibir irregularidades no trânsito. A ação ocorreu em dois pontos de bloqueio viário na cidade e faz parte de uma estratégia voltada à prevenção de crimes e acidentes.

De acordo com a corporação, a operação tem como foco retirar de circulação motocicletas em más condições de uso ou com pendências administrativas, além de inibir ações criminosas que utilizam esse tipo de veículo. A iniciativa também busca aumentar a segurança viária, reduzindo o risco de colisões e acidentes fatais.

O balanço da “Mega Cavalo de Aço” registrou:

31 motocicletas fiscalizadas;

5 motocicletas recolhidas ao pátio;

9 autos de infração de trânsito lavrados.

Leia Também