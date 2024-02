PM prende três suspeitos e evita roubo a residência na Vila Prado

SIGA O SCA NO

Simulacro e celulares foram apreendidos pela autoridade policial - Crédito: Divulgação

Patrulhamento preventivo realizado por policiais militares do Comando Força Patrulha (CFP) na noite desta terça-feira, 27, evitou um possível roubo à residência que seria realizado por uma quadrilha na Vila Prado. A abordagem aconteceu por volta das 21h40 no cruzamento da Avenida Dr. Teixeira de Barros com a rua Cidade de Milão. Um simulacro de arma de fogo foi apreendido.

Segundo apurado pelo São Carlos Agora, PMs patrulhavam o bairro quando observaram a presença de quatro homens em atitude suspeita que, ao verem a viatura, tentaram a fuga. Um deles arremessou um objeto no chão. Três foram abordados e um dos comparsas, fugiu.

Os PMs recuperaram o objeto e constataram ser um simulacro de arma de fogo. Indagados, confessaram que o objetivo da quadrilha seria praticar assalto em uma residência.

Os detidos foram encaminhados à CPJ e o delegado Gilberto de Aquino elaborou boletim de ocorrência, apreendeu o simulacro e qualificou os suspeitos para reconhecimento fotográfico devido à suspeita de participação em roubos anteriores. Dois celulares foram apreendidos.

