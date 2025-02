PM prende suspeito de homicídio no Cidade Aracy

Rua onde acusado foi preso; no detalhe a vítima - Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Militar prendeu um homem de 20 anos suspeito de envolvimento no assassinato de Jonas Henrique de Oliveira, de 39 anos, ocorrido no bairro Cidade Aracy, na manhã desta quarta-feira (26).

A operação foi realizada pela equipe de comando da Força Patrulha, sob liderança do Tenente Perrone, com o apoio da Equipe Delta. Após receberem informações sobre o possível autor do homicídio, os policiais se deslocaram até a rua José Felontas Sobinho, Cidade Aracy, onde localizaram e prenderam o suspeito de participação no crime.

Durante a abordagem, o acusado afirmou que não agiu sozinho e que um segundo envolvido teria participado do assassinato. A polícia segue em diligências para localizar o outro suspeito.

Na casa do acusado, os policiais encontraram uma armae uma grande quantidade de drogas. O suspeito foi encaminhado até o o plantão policial, onde permanecerá à disposição da Justiça.

