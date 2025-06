PM prende suspeito de homicídio no bairro Santa Angelina

A Polícia Militar prendeu na tarde desta sexta-feira (6) o suspeito de cometer um homicídio no bairro Santa Angelina, em São Carlos. A ação rápida das equipes do 38º Batalhão do Interior, Pelotão Delta, resultou na detenção do autor poucas horas após o crime.

De acordo com o tenente Perroni, o chamado foi registrado por volta das 16h15. "Caiu uma ocorrência pelo bairro Santa Angelina, onde um indivíduo havia sido morto a tiros. Prontamente, as equipes se deslocaram até o local e constatamos o óbito", relatou o tenente.

Após as primeiras diligências, os policiais conseguiram identificar o possível autor do crime. "Com base nas informações levantadas, conseguimos contato com os familiares do suspeito e fomos até a cidade de Ibaté, onde o interceptamos antes mesmo de qualquer tentativa de fuga", explicou.

Durante a abordagem, o suspeito confessou o crime e apontou a motivação: uma dívida de aproximadamente R$ 3.500 relacionada a um desentendimento anterior com a vítima. Segundo o tenente, o homem não apresentou resistência à prisão.

Ainda de acordo com o tenente Perroni, o suspeito informou ter descartado o veículo utilizado na fuga e a arma do crime – um revólver calibre 7.65 – em um lago na zona rural de Ibaté. "Já acionamos o Corpo de Bombeiros, que está se deslocando até o local para dar início às buscas", informou.

Leia Também