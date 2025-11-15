(16) 99963-6036
PM prende suspeito de furto de fios no Recreio São Judas Tadeu

15 Nov 2025 - 09h51Por Jessica Carvalho R.
PM prende suspeito de furto de fios no Recreio São Judas Tadeu - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Na manhã deste sábado (15), a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem suspeito de furtar fios no bairro Recreio São Judas Tadeu.

De acordo com a PM, o indivíduo subiu no telhado de uma residência localizada na Avenida Gregório Aversa, onde teria cortado os cabos. No momento do crime, a energia caiu, o alarme de segurança foi acionado e a empresa patrimonial responsável pelo local foi informada. Ao chegarem, os seguranças avistaram o homem ainda sobre o telhado.

A equipe acionou o 190 e a Polícia Militar compareceu imediatamente ao endereço, detendo o suspeito, que já possui antecedentes criminais pelos artigos 155 (furto) e 33 (tráfico de drogas).

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça.

