PM prende suspeito com quase 420 porções de drogas em São Carlos

Crédito: SCA

Na manhã desta sexta-feira (16), equipes de policiamento da cidade de São Carlos prenderam um homem de 27 anos suspeito de tráfico de drogas. A ação teve início após uma denúncia informar que um veículo Hyundai HB20 preto estaria se deslocando para abastecer um ponto de venda de entorpecentes no bairro Boa Vista.

Com as informações, a equipe seguiu em direção ao local indicado e, durante o deslocamento, se deparou com o veículo denunciado parado no semáforo da Rua Coronel Leopoldo Prado, esquina com a Avenida Teixeira de Barros, onde foi realizada a abordagem.

Na revista veicular, os policiais encontraram uma sacola no assoalho do passageiro contendo R$ 185 em dinheiro, além de 298 porções de crack e 119 porções de cocaína. Questionado, o suspeito confessou que a droga seria levada para abastecer o local de venda.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde foi apresentado à autoridade policial civil e permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também